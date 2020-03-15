القبض على سارق حقيبة نسائية بداخلها نحو 3 ملايين دينار ومصوغات ذهبية

2020/03/15 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على سائق تكسي سرق حقيبة نسائية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب حي العامل في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهم في […]

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