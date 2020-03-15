2020/03/15 | 14:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي، الاحد، عن تبرعه بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك علي العلاق ان "البنك قام بالتبرع بثلاثين مليار دينار لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا".

واضاف العلاق ان "المبلغ سيودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض"، داعيا "المصارف والقطاع الخاص للمساهمة في الحملة".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل خمس إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا في بغداد وذي قار وكربلاء، فيما اعلنت محافظة بغداد عن عطلة لدوائرها ابتداء من الثلاثاء ولغاية الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يتبرع بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يتبرع بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).