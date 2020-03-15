مصدر:برهم صالح يعتزم تكليف نعيم السهيل برئاسة الوزراء.

2020/03/15 | 14:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الاحد، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يعتزم تكليف نعيم السهيل برئاسة الوزراء.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح يعتزم تكليف نعيم […]

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