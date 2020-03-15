مصدر: دولة القانون يدعم ترشيح نعيم السهيل لمنصب رئيس الوزراء

2020/03/15 | 14:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، بدعم الائتلاف لترشيح نعيم السهيل لمنصب رئيس الوزراء.وقال المصدر ، إن “موقف ائتلاف دولة القانون ينسجم مع موقف اللجنة السباعية […]

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