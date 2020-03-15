نجم فالنسيا “إيزيكل غاراي” يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/03/15 | 14:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إيزيكل غاراي، نجم نادي فالنسيا الإسباني، رسميًا، عن إصابته بفيروس كورونا.وعبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، قال: “تم التأكد، من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيئ”.وأضاف: “لقد أثبتت اختبارات فيروس كورونا التي أجريتها، أن العينة الخاص بي إيجابية..أشعر أنني في حالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بالأمور الصحية..من الآن أبدأ

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