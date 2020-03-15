كركوك تفرض حظرا للتجوال يوما واحدا

2020/03/15 | 14:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في محافظة كركوك فرض حظر للتجوال غدا الاثنين في عموم المحافظة كافة.

وقال مصدر محلي مسؤول لشفق نيوز، ان قرار سيبدأ غدا الاثنين من الساعة السادسة صباحا ويستمر حتى الساعة السادسة مساء.

يشار الى ان اغلب الحكومات المحلية في محافظات العراق قد اتخذت عددا من القرارات والاجراءات توزعت بين حظر التجوال والتنقل مع باقي اجزاء البلاد مع تعطيل للدوام في الدوائر والمدارس والجامعات بهدف احتواء فيروس كورونا.

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