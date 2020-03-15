شرطة البصرة تفتتح مبنى جديداً لها بقيمة 500 مليون دينار

2020/03/15 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت قيادة شرطة البصرة مبنى داخل مقرها لعدد من الاقسام منها الحسابات والعلاقات والاعلام بكلفة اجمالية وصلت الى 500 مليون دينار.وقال قائد شرطة المحافظة رشيد فليح، في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن انشغال القيادة بالاحداث الامنية الاخيرة لم يمنعها من مواصلة عجلة البناء داخل مقر القيادة كون ان العمل الاداري لا يقل اهمية عن […]

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