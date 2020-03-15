اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماعه الطارئ لحسم مصير الدوري الممتاز

2020/03/15 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد اجتماعه الطارئ لحسم مصير دوري الكرة الممتاز.وقال عضو المكتب الاعلامي في اتحاد الكرة حسين الخرساني، ان “الاتحاد العراقي لكرة القدم، يدعو ممثلي اندية الدوري الممتاز، او من يخولهم من اندية المحافظات الذين يتعذر عليهم الحضور لبغداد، لحضور الاجتماع المقرر غدا الاثنين في مقر الاتحاد الساعة […]

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