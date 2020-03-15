اتحاد الكرة يجتمع بممثلي الأندية لمناقشة وضع الدوري

2020/03/15 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلي أندية الدوري الممتاز، لعقد اجتماع من أجل مناقشة موضوع الدوري الممتاز

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