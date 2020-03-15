2020/03/15 | 14:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني يصف بقاء القوات الامريكية بانه أشد خطورة من "كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يصف بقاء القوات الامريكية بانه أشد خطورة من "كورونا") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يصف بقاء القوات الامريكية بانه أشد خطورة من "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).