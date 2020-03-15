المالية تصدر عدة قرارات من بينها استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/03/15 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدرت وزارة المالية، الاحد، عدة قرارات بشأن كورونا، فيما اكدت على استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.وذكر بيان لوزارة المالية، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين ترأس اجتماع مهما مع محافظ البنك المركزي والقطاع المصرفي ورئيس الهيئة العامة للتقاعد ومدير عام دائرة الدين العام والمدراء العامون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة لدراسة وتقييم الوضع المالي العام وكيفية ادارة الازمة الحالية من نواحي مختلفة ولكي تاخذ المصارف والبنك المركزي دورهم في تقديم الدعم المالي لمواجهة الازمات التي يواجهها بلدنا".واضاف، ان "المجتمعين اكدوا على استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين".واشار البيان الى انهم "دعموا فعاليات خلية الازمة ووزارة الصحة ومديرياتها لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا والتوصل الى العديد من القرارات من اجل معالجة الوضع القانوني لتمويل وزارة الصحة ودوائرها بما تحتاجه من تمويل فقد قرر المجتمعون فتح حساب خاص لاستقبال وايداع التبرعات من قبل المصارف والشركات والهيئات الحكومية والخاصة ويكون الصرف باشراف لجنة عليا، هذا بالاضافة الى التمويل الشهري من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية".واوضح انه "استناداً الى توجيهات نائب ر ئيس الوزراء وزير المالية وشعورا منهم بالمسؤولية الكبيرة تجاه ابناء شعبنا فقد تبرع المصرف العراقي للتجارة بخمسة ملايين دولار امريكي ومصرفي الرافدين والرشيد بثلاثة ملايين دولار امريكي وان باب التبرعات مفتوحا لبقية الهيئات والمؤسسات ويكون هذا الحساب من اجل مواجهة خطر انتشار فايروس كورونا".وابين البيان انه "حرصاً من المسؤولين في وزارة المالية والقطاع المصرفي على صحة المواطنين ولدعم المؤسسات الصحية فقد تم اتخاذ مجموعة اخرى من القرارات من اجل رفع المستوى الصحي في البلد".

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