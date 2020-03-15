2020/03/15 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ​كشف مصدر في رئاسة الجمهورية، الأحد، عن اتفاق الكتل السياسية العراقية على رئيس الحكومة الانتقالية.وقال المصدر، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف اليوم ليلا أو يوم غد الاثنين رئيس الحكومة الانتقالية"، مبينا أن "نعيم السهيل الذي يعمل نائبا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية هو الشخصية التي اتفق عليها".يذكر أن المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية تنتهي يوم غد الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية: تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الانتقالية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية: تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الانتقالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).