توقعات بإعلان اسم المكلف برئاسة وزراء العراق في ساعات

2020/03/15 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس كتلة "سند" النيابية أحمد الاسدي أنه سيتم اعلان اسم المكلف برئاسة الوزراء في العراق خلال الساعات المقبلة....

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