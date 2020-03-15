ما رأيكم؟.. ما دلالات قصف القوات الأجنبية في العراق؟

2020/03/15 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضربة هي الثانية من نوعها تعرضت قاعدة التاجي التي تتواجد فيها قوات أمريكية الى قصف صاروخي ما ادى الى جرح بعض الجنود الأمريكيين هناك في ظل تصاعد دعو...

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