البنك المركزي يودع 30 مليار دينار في حساب مخصص لمكافحة كورونا

2020/03/15 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأحد، عن تخصيص 30 مليار دينار لدعم جهود الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا.

وقال العلاق في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "دعماً لجهود الدولة في مواجهة وباء فيروس كورونا، تم إيداع مبلغ 30 مليار دينار في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض والذي أعلن عنه وزير المالية في وقت سابق اليوم".

ودعا المصارف والقطاع الخاص الى المساهمة في هذه الحملة.

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