بالوثيقة.. مقررات خلية الازمة في كركوك لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/15 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الاحد، عدداً من القرارات التي تتضمن اجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وبحسب الوثائق التي حصلت "الغد برس" على نسخة منها، فأنه تقرر "استمرار ايقاف الدوام للمؤسسات التعليمية والتربوية الحكومية والأهلية في عموم المحافظة وحتى اشعار اخر ومنع أي تجمعات في عموم المناطق والأحياء، بالاضافة الى اخضاع الموظفين وابناء القوات المسلحة للفحص الطبي عند ذهابهم لقضاء الإجازة في محافظاتهم عند القدوم الى كركوك".

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