البنك المركزي يقرر دعم جهود مواجهة كورونا بـ 30 مليار دينار

2020/03/15 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، توفير مبلغ 30 مليار دينار لمواجهة فايروس كورونا المستجد في العراق.وذكر البنك في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل أعلن عن دعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا بمبلغ ثلاثين مليار دينار عراقي تودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا […]

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