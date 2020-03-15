شاهد.. وزير الصحة يكشف لـ”يس عراق” موعد إعلان الطوارئ في العراق ويتوّقع المدة الزمنية لمحاصرة فيروس كورونا

2020/03/15 | 14:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، اليوم الأحد، عن مزايا إعلان حالة الطوارئ في العراق للتصدي لفيروس كورونا، فيما دعا المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وتحمّل هذه الظروف لمدة أسبوعين على أقل تقدير من الممكن أن ينتهي خطر الفيروس، مبينا أن إجراءات وزارته في غلق الأماكن العامة قننت من انتشار الفيروس.[…]

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