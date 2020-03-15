كورونا ينقل نجماً هوليودياً شهيراً وزوجته الى الحجر الصحي

2020/03/15 | 14:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل الأميركي توم هانكس على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه وزوجته ريتا ويلسن الموجودان في أستراليا حاليا مصابان بفيروس كورونا المستجد.وكتب توم هانكس البالغ من العمر 63 عاما “شعرنا ببعض التعب كما لو أننا نعاني من نزلة برد، ولقطع … Readmore

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