2020/03/15 | 14:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندية الطلبة و الكهرباء و النجدة و الحسين تقرر إيقاف جميع نشاطاتها الى إشعار اخر استجابة لتوجيهات خلية الازمة للحد من انتشار فايروس كورونا

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