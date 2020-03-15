صالح وعبالمهدي يطالبان البرلمان باعلان حالة الطوارئ الصحية لـ30 يوماً

2020/03/15 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه كل من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء رسالة لرئيس مجلس النواب لطلب اعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوماً قابلة للتمديد، استناداً للمادة ٦١ من الدستور.

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