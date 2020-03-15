2020/03/15 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا الجمهورية والوزراء يوجهان رسالة لرئيس البرلمان لاعلان حالة الطواريء ثلاثين يوماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الجمهورية والوزراء يوجهان رسالة لرئيس البرلمان لاعلان حالة الطواريء ثلاثين يوماً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الجمهورية والوزراء يوجهان رسالة لرئيس البرلمان لاعلان حالة الطواريء ثلاثين يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).