انباء عن تكليف نعيم السهيل رئيس للوزراء .. وهذا الموعد

2020/03/15 | 14:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...كشف مصدر سياسي، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يعتزم تكليف نعيم السهيل برئاسة الوزراء.

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