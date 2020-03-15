2020/03/15 | 15:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الاثنين تمديد حظر التجوال في مدينتي اربيل والسليمانية وذلك لتعزيز التدابير الوقائية لإحتواء فيروس كورونا المستجد.

وافادت وزارة الداخلية في بيان اليوم، بتمديد الحظر في مدينتي اربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة.

واوضح البيان ان الحظر سيبدأ في الساعة الـ12 من صباح يوم 15/3/2020.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية اقليم كوردستان تمدد الحظر في اربيل والسليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية اقليم كوردستان تمدد الحظر في اربيل والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).