مقرر النزاهة يكشف أسباب تأخر استرداد أموال العراق ويوجز التحديات الرقابية

2020/03/15 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مقرر لجنة النزاهة في مجلس النواب عبد الأمير المياحي، أسباب تأخر استرداد أموال العراق

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