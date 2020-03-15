رئيس مجلس الأمناء يلتقي وزير المالية ويتفقان على دعم شبكة الإعلام مالياً

2020/03/15 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان مع وزير المالية فؤاد حسين على دعم شبكة الإعلام مالياً.

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