برهم صالح يوجه رسالة الى الحلبوسي لاعلان حالة الطوارئ

2020/03/15 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...اعلن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ان الاخير ورئيس الوزراء وجها رسالة الى رئيس البرلمان لاعلان حالة الطواريء ثلاثين يوماً.

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