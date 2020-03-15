واشنطن تتهم فصيلا مسلحا وضابطاً كبيراً بترتيب القصف على معسكر التاجي

2020/03/15 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اتهمت القوات الأميركية ضابطاً برتبة لواء بترتيب القصف الجديد على معسكر التاجي، وطلبت من القوات العراقية التحقيق معه. ووفق مصادر مطلعة، أفادت بأن الأمريكيين يتهمون الفصيل المسلح التابع لحركة النجباء بتنفيذ عملية القصف، كما يتهمون ضابطاً عراقياً برتبة لواء بترتيب نقل المنصات الصواريخ، وأنهم يصرون على اعتقال ذلك اللواء للتحقيق معه، حسب مونت كارلو. ويظهر اتهام ضابط برتبة عالية في القوات ألأمنية العراقية تطوراً خطيراً كونه يشير الى تواطؤ قيادات عسكرية عراقية في دعم فصائل الحشد الشعبي لمهاجمة القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، كما أن الأمر يظهر مدى اختراق الحشد للقيادات الأمنية والأجهزة المهمة في الدولة العراقية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم أمس السبت، أن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة، الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أميركيين. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم السبت، أن ٣٣ صاروخاً من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي.

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