فتح حساب خاص لإيداع التبرعات من قبل المصارف والشركات لوزارة الصحة

2020/03/15 | 15:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، باجتماع مع محافظ البنك المركزي والقطاع المصرفي، اليوم الأحد، فتح حساب خاص لاستقبال وايداع التبرعات من قبل المصارف والشركات للتبرع لوزارة الصحة من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته "الغد برس"، إن "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، ترأس صباح اليوم اجتماعا ضم محافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة المالية وكالة ورئيس الهيئة العامة للتقاعد ومدير عام دائرة الدين العام والمدراء العامون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة لدراسة وتقييم الوضع المالي العام وكيفية ادارة الازمة الحالية من نواحي مختلفة ولكي تأخذ المصارف والبنك المركزي دورهم في تقديم الدعم المالي لمواجهة الازمات التي يواجهها بلدنا".

وأكد المجتمعون بحسب البيان على "استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ، ومن جانب آخر دعم فعاليات خلية الازمة ووزارة الصحة ومديرياتها لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا".

وأضاف المكتب إن "الاجتماع توصل الى العديد من القرارات اهمها: من اجل معالجة الوضع القانوني لتمويل وزارة الصحة ودوائرها بما تحتاجه من تمويل فقد قرر المجتمعون فتح حساب خاص لاستقبال وايداع التبرعات من قبل المصارف والشركات والهيئات الحكومية والخاصة ويكون الصرف بإشراف لجنة عليا، هذا بالإضافة الى التمويل الشهري من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية".

وبيّن إن "المصرف العراقي للتجارة تبرع بخمسة ملايين دولار امريكي ومصرفي الرافدين والرشيد بثلاثة ملايين دولار امريكي"، مشيراً إلى إن "باب التبرعات مفتوحا لبقية الهيئات والمؤسسات ويكون هذا الحساب من اجل مواجهة خطر انتشار فايروس كورونا".

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