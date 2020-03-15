رئيس إندونيسيا يخضع لفحص كورونا

2020/03/15 | 15:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأحد، انه سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد اصابة وزير النقل بالمرض.

واقترح الرئيس أيضا أن يعمل المواطنون من المنزل تجنبا للتجمعات الكبيرة، وسعياً لتهدئة المخاوف المتنامية من انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ارتفاع عدد الإصابات اليوم الأحد إلى 117 إصابة بعد اكتشاف 21 حالة جديدة، فيما توفي 5 أشخاص جراء الفيروس.

وتأكدت أمس السبت إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي.



وكان ويدودو حاضرا في اجتماع لمجلس الوزراء شارك فيه وزير النقل يوم الأربعاء الماضي، وقال الرئيس إن الوزير لا يزال في العزل داخل المستشفى.

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