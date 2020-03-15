المالية تحسم الجدل وتؤكد استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/03/15 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حسمت وزارة المالية، الجدل بشأن رواتب موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ورواتب المتقاعدين مع تردد أنباء بتأثرها بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً الى مستويات قياسية حيث تعتمد موازنة البلاد على ريع النفط بنسبة 90%.

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