مجلس القضاء الأعلى يناقش “اجراءات استثنائية” لمواجهة وباء كورونا

2020/03/15 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته السابعة لعام 2020 حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاحد برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي فائق زيدان ناقش فيه الاجراءات الاستثنائية الواجب اتخاذها لتقليل مخاطر فيروس كورونا.

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