عاجل.. رئيسا الجمهورية و الوزراء يدعوان لإعلان حالة الطواريء

2020/03/15 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ وجه رئيسا الجمهورية و مجلس الوزراء رسالة لرئيس مجلس النواب لطلب اعلان حالة الطواريء الصحية لثلاثين يوماً قابلة للتمديد، استناداً للمادة ٦١ من الدستور.

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