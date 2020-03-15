محمد دوير - علي شاطئ الذكريات للروائي الجزائري مصطفي الشيخ زاوي

2020/03/15 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_دوير في لغة أدبية مريحة، وفي استرسال درامي هادئ أحيانا ومنفعل أحيان أخري – خاصة في نهايات الرواية – يقدم الكاتب الجزائري الموهوب نفسه لقراء العربية- من خلال روايته علي شاطئ الذاكرة الصادرة عن دار المثقف للنشر والتوزيع بالجزائر عام 2019- بوصفه واحد من هؤلاء المبدعين الذين يحملون علي ظهورهم أعباء المسئولية الاجتماعية في الأدب.فيقدم لنا نموذجا إبداعيا يوحي للوهلة الأولي أنه يهدف إلي بناء عالم زجاجي يكشف ......

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