مريم الحسن - فايروس

2020/03/15 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_الحسن قال:ممنوعٌ لمَسْي يا نَفَسيالفايروس أصابني بالأمسِأخشى انتشارَهُ بالعدوىأخافُ عليكِ من نَفْسيقالتْ: أكورونا هُوَ؟قال: لاقالَتْ:أمُؤلِمٌ هُوَ؟قالَ: وا يلاهْقالتْ:أموجودُ الدوا؟قالَ: اتقاءُ بلاهْقالَتْ: و ما عارضُ بلاه؟قال:اختلاطُ اليوم بالأمسِو هاجسٌ يعصفُ بالرأسِو اشتهاءُ الروح للبَأسِو هذيانُ وِرْدٍ لا يبرُدُ لظاهيُصيبُ القلبْ

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