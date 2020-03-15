ناجح العبيدي - كورونا يفتك بالاتحاد الأوروبي

2020/03/15 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي أفاقت أوروبا على مفاجأة صاقعة عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن القارة العجوز مرشحة لتصبح البؤرة الأخطر لوباء كورونا على مستوى العالم.لكن مخاطر تفشي المرض لن تقتصر على الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، فحسب، وإنما أظهرت أيضا بوضوح عجز مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة.فقد انتقلت، كما يبدو، عدوى الفيروس إلى أهم سلطة تنفيذية للاتحاد وهي المفوضية الأوروب......

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