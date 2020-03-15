إقليم كردستان يعلن تمديد حظر التجوال لـ72 ساعة

2020/03/15 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان ،الاثنين، تمديد حظر التجوال في مدينتي اربيل والسليمانية وذلك لتعزيز التدابير الوقائية لإحتواء فيروس كورونا المستجد.وافادت وزارة الداخلية في بيان تلقته “العهد نيوز”، بــ”تمديد الحظر في مدينتي اربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة”.واشار البيان الى ان “الحظر سيبدأ في الساعة الـ12 من صباح يوم 15/3/2020”.

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