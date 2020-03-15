2020/03/15 | 15:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "استفزازات" تدفع روسيا وتركيا لإختصار دورية مشتركة في سوريا

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