بالوثيقة، لجنة التربية تقدم مقترحاً جديداً بشأن العام الدراسي

2020/03/15 | 15:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- متابعة وجّهت لجنة التربية النيابية اليوم الأحد 15/3/2020 كتاباً رسمياً إلى وزارة التربية وأقترحتْ اللجنة تحويل مواد المناهج الى اسئلة توزع على التلاميذ والطلبة وتقوم الوزارة بطرح حلول الأسئلة عبر المنصات الالكترونية والقناة التربوية والقنوات الرسمية كي يتمكن التلاميذ والطلبة من الاستمرار ومواصلة العام الدراسي الحالي.

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