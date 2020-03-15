غوتيريش يطالب جميع الأطراف بتهدئة الوضع في العراق لمنع وقوع خسائر جديدة

2020/03/15 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المتكررة في العراق والمنطقة.

وطالب غوتيريش عبر بيان، أصدره على خلفية ثاني استهداف من نوعه بالصواريخ تتعرض اليه القوات الأميركية في العراق خلال اسبوع واحد، طالب جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية نحو تهدئة الوضع، منعاً لوقوع المزيد من الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات.

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