الأعرجي وبلاسخارت يبحثان آخر تطورات المشهد السياسيّ والأمنيّ في العراق

2020/03/15 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات المشهد السياسيّ وخطوات تكليف رئيسٍ جديد للحكومة وسعي الكتل السياسيّة لتحقيق ذلك ضمن المدة الدستورية بما يُحقِّق المصالح العليا للعراق واستجابةً لطموحات أبنائه.

فيما تطرق اللقاء لمناقشة أبرز القضايا الراهنة وخاصة الأزمة المالية الحالية وسبل تقليل الخسائر الناجمة عنها، بالإضافة إلى مساندة الحكومة الجديدة لدعم جهود فرض الأمن والنظام في ظلِّ تعقيدات التعامل مع التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

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