الكعبي : نحذر من استمرار الاستهانة في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من كورونا

2020/03/15 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، من استمرار الاستهانة واللا مبالاة في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من كورونا.

ودعا الكعبي، في بيان إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي تصدرها خلية الأزمة والجهات الطبية المختصة، للوقاية من فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد..



معتبراً أن استمرار التهاون مع التوصيات الإرشادية وعدم الالتزام الحرفي فيها وخاصة التجمعات السكانية والاختلاط والتنقل غير الطارئ والولائم وغيرها سيؤدي الى كارثة.

وأشار الكعبي، إلى أن دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجاراة هذا الوباء، داعياً العراقيين إلى أن يكونوا جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية والصحية في إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية والحرص الدائم على الالتزام بكل ما من شأنه تحجيم الأزمة عن المجتمع.

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