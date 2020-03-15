تظاهرة لـ”السترات الصفراء” في باريس رغم حظر التجمعات

2020/03/15 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلَ المئاتُ من أصحاب السترات الصفراء الى الشوارع في مُختلَفِ المدنِ الفرنسية في تظاهرتِهم السبعين رغمَ توصياتِ الحكومة بحظر التجمعات التي تضمُ أكثرَ من مئة شخص، ودعوتِها لإرجاءِ التظاهرات لحين السيطرة على فيروس كورونا.ورغمَ دعوةِ بعضِ النشطاءِ والحكومة إلى ارجاء التظاهرات في مواجهة الأزْمة الصحية التي تمرُ بها البلاد، تظاهرَ المئاتُ في العاصمة […]

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