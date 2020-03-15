واسط.. المباشرة بإغلاق المحال التجارية لمدة 10 أيام

2020/03/15 | 15:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة واسط مباشرتها بغلق المحال التجارية في المدينة.وقالت القيادة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “باشر عناصر الشرطة بغلق المحال التجارية في مركز مدينة الكوت تنفيذا لما جاء في مقررات خلية الازمة في المحافظة بغلق المحال التجارية لمدة 10 ايام باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات والعيادات الطبية”.

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