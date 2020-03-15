أمانة بغداد تعلن وفاة احد عمالها بصعقة كهربائية اثناء عمله بالزعفرانية

2020/03/15 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الأحد، عن وفاة احد عمالها اثر تعرضه لصعقة كهربائية اثناء تأديته عمله المكلف به في الزعفرانية.وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها “تنعى أمانة بغداد احد عمالها الذي وافته المنية اثر تعرضه لصعقة كهربائية يوم امس”.وأضافت أن “فقيدها عباس هادي العامل في بلدية الكرادة تعرض لصعق كهربائي […]

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