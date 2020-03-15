2020/03/15 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التحالف الدولي ينفي ارسال واشنطن الفرقة 101 إلى العراق

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التحالف الدولي ينفي ارسال واشنطن الفرقة 101 إلى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التحالف الدولي ينفي ارسال واشنطن الفرقة 101 إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).