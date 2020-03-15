تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية 3 أيام إضافية


تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية 3 أيام إضافية
2020/03/15 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-اربيل

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، الأحد (15 آذار 2020) تمديد حظر التجوال في مدينتي أربيل والسل...

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