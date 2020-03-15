2020/03/15 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، الأحد (15 آذار 2020) تمديد حظر التجوال في مدينتي أربيل والسل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية 3 أيام إضافية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-اربيل
أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، الأحد (15 آذار 2020) تمديد حظر التجوال في مدينتي أربيل والسل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية 3 أيام إضافية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية 3 أيام إضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).