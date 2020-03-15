4500 حالة وفاة بفيروس «كورونا» في إيران

2020/03/15 | 15:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة «خلق»، المناهضة للنظام الإيراني أمس السبت، أن عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس «كورونا» قد تجاوز 4500 حالة في مظم البلاد، منها 700 في «قم» وحدها، بالإضافة لوفاة 650

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