بالصور.. فوضى فى المطارات الأمريكية بسبب حظر السفر من أوروبا

2020/03/15 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن بعض المطارات الأمريكية الكبرى شهدت حالة من الفوضى مع إسراع الحكومة الفيدرالية الأمريكية فى تطبيق القيود التى أعلنها الرئيس دونالد ترامب على حظر السفر من أوروبا، كجزء من محاولة وقف انتشار فيروس كورونا.وأشارت الصحيفة إلى أن الصور التى انتشرت عبر تويتر أظهرت صفوفا طويلة فى […]

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