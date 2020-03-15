ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في جمرك ام قصر الشمالي

2020/03/15 | 15:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، عن ضبط مواد غذائية متنوعة الصلاحية في جمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي رصيف رقم ١١ و بالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (من الحاويات المتروكة) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة وحسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

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